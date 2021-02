Ansprechpartner

Vor knapp sechs Wochen hatte RTL in eigener Sache darüber informiert, dass ein Reporter des Regionalsenders RTL Nord nach vorläufiger Prüfung sieben Beiträge im nationalen RTL-Programm manipuliert habe.

Daraufhin sprach die Geschäftsführung von RTL Nord die sofortige Trennung aus. RTL selbst leitete umgehend eine umfängliche Verifizierung aller Beiträge des ehemaligen Mitarbeiters ein. Zusätzlich wurden auch die Abnahmeverfahren für Beiträge noch einmal intensiv überprüft.

Das nun vorliegende Zwischenergebnis eines sechsköpfigen Überprüfungsteams zeigt: Über die anfangs aufgedeckten Verfehlungen wurden bei der Sichtung aller 104 Reportagen vornehmlich für das Mittagsjournal "Punkt 12", in denen der Reporter Autor war, bislang 14 weitere Manipulationsfälle aufgedeckt. Darüber hinaus gibt es weitere Verdachtsmomente, die noch nicht abschließend verifiziert werden konnten. Über einen Zeitraum von knapp zehn Jahren hat der Reporter demnach sowohl die eigene Redaktion als auch die Zuschauer immer wieder systematisch und vorsätzlich getäuscht. Bei den nun nachgewiesenen Manipulationen sind drei wiederkehrende Muster erkennbar: zum einen täuschte der Reporter bei Selbstversuchen mehrmals die angebliche Dauer seiner Experimente vor. Zum anderen hat der Reporter mehrfach Menschen dazu überredet, Dinge zu behaupten, die ihnen niemals widerfahren sind oder Geschichten nachzuerzählen, die ihm Protagonisten, die nicht gefilmt werden wollten, berichtet hatten. Dabei wurde zumeist verdeckt gedreht. Der Reporter gab gegenüber den Protagonisten vor, Szenen nur nachzustellen, band sie dann aber in seine Beiträge als „echte“, verfremdete Szenen ein. Darüber hinaus nutzte der Reporter häufig Archivbilder, um seine Thesen zu untermauern und seine Beiträge stärker zu machen. Doch anstatt dies kenntlich zu machen, suggerierte er mehrmals, dass er die Bilder frisch gedreht habe.

Michael Wulf, Chefredakteur RTL: "Wir sind erschrocken, dass trotz unserer umfangreichen Kontrollmechanismen ein Mitarbeiter über Jahre hinweg vorsätzlich täuschen und manipulieren konnte. Aus diesem Grund haben wir gemeinsam mit dem Qualitätsmanagement unserer Abnahmeverfahren deutlich ausgebaut und werden zusätzlich Beiträge von unseren Reportern stichprobenartig kontrollieren."

Konkret gehört zu den bereits eingeleiteten Maßnahmen eine fortlaufende Überprüfung und ggf. Optimierung der Bestell- und Abnahmeprozesse durch das Qualitätsmanagement von infoNetwork. Ein Team von wechselnden Mitarbeitern wird künftig zusätzlich zu den sendungsverantwortlichen CvD's regelmäßig und stichprobenartig Beiträge überprüfen und dazu auch das Rohmaterial sichten. In einem neu eingerichteten Postfach können Mitarbeiter auch anonym Hinweise auf mögliche Unregelmäßigkeiten geben, Zweifel anmelden und Verdachtsmomente benennen. Die Chefredaktion und das Qualitätsmanagement werden noch mehr Podiumsdiskussionen zu Fragen der Qualitätsoptimierung der journalistischen Arbeit und interner Arbeitsprozesse abhalten.

Wiederholt hat sich der Reporter für das Mittagsjournal "Punkt 12" Selbstversuchen unterzogen. Mittlerweile ist nachgewiesen, dass er dabei in fünf Reportagen Regeln aufstellte, an die er sich dann jedoch nicht hielt. So dokumentierte er schon vor zehn Jahren ein Obdachlosen-Experiment (02.10.2009) und gab in seiner Reportage darüber vor, eine Nacht auf der Straße geschlafen zu haben. Ein Kameramann und eine weitere Zeugin haben nun ausgesagt, dass er zwischendurch zuhause geschlafen hat. Vor knapp zwei Monaten ließ er in der Reportage „Scharf extrem“ (16.05.2019) die Zuschauer und die Redaktion glauben, einen Monat lang scharf gegessen zu haben. Der eigentliche Zeitraum war jedoch deutlich kürzer – das belegen nun gründlich überprüfte Dreh- und Schnittpläne von RTL Nord.

In nachweislich neun Fällen griff der Reporter auf Alibi-Protagonisten zurück, die er ganz gezielt instruierte – Praktikanten, Kameraassistenten und Bekannte. So setzte er z. B. in einem Beitrag über Einbrecher-Tricks (18.02.2013) eine Praktikantin ein, die sich als Einbruchsopfer ausgab und dazu vorgegebene Statements bekam. In einem anderen Fall (03.04.2012) berichtete der Reporter darüber, dass man in Polen schnell und unkompliziert seinen Führerschein zurückbekommen kann. Eine Frau spricht im Beitrag darüber, dass ihr in Deutschland der Führerschein wegen Alkohol am Steuer entzogen sei und dass sie jetzt in Polen ihren Führerschein erneuern wolle. Bei der jetzigen Überprüfung entlarvte eine Zeugin die Protagonistin als Bekannte des TV-Teams, die die Rolle gespielt habe.